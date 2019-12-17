Верховная Рада: онлайн-трансляция акции протеста. Фото: ICTV

https://racurs.ua/n130946-akcii-protesta-chto-seychas-proishodit-pod-stenami-verhovnoy-rady-translyaciya.html

Ракурс

Митинг под Верховной Радой 17 декабря сопровождается потасовками с правоохранителями, в ход пошли зеленка, слезоточивый газ и камни. Движение по улице Грушевского заблокировано. В гостинице «Киев» неизвестные разбили стекло.

Напомним, у здания парламента и в Мариинском парке проходит сразу несколько акций протеста — представители партий «Свобода», «Батькивщина», «Нацкорпус», «Аграрной партии» и других организаций устроили митинг против открытия рынка земли. Кроме этого, свою акцию у стен парламента проводят члены организации «АвтоЕвроСила», которые требуют упрощения системы растаможки автомобилей на европейских номерах.

Ранее сегодня «Ракурс» сообщал, что в акциях протеста принимают участие несколько тысяч человек. Правоохранители совместно с бойцами Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство, им помогают сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники. Не обошлось без столкновений активистов с полицией, правоохранителей облили зеленкой, а в толпе распылили слезоточивый газ.