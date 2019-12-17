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Ракурс
Митинг под Радой и столкновения с полицией / Фото: Facebook

Под Радой четыре акции протеста: активисты устанавливают палатки, в ход пошли зеленка и слезоточивый газ (ФОТО, ВИДЕО)

17 дек 2019, 11:55
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Митинг под Верховной Радой сегодня сопровождается потасовками с правоохранителями. У здания парламента и в Мариинском парке проходит сразу несколько акций протеста, движение по улице Грушевского заблокировано.

Как сообщают очевидцы, представители партий «Свобода», «Батькивщина», «Нацкорпус», «Аграрной партии» и других организаций устроили митинг против открытия рынка земли. Кроме этого, свою акцию у стен парламента проводят члены организации «АвтоЕвроСила», требующие упрощения системы растаможки автомобилей на европейских номерах.

Под Радой четыре акции протеста / Фото: Facebook, Twitter

Под Радой четыре акции протеста / Фото: Facebook, Twitter

Под Радой четыре акции протеста / Фото: Facebook, Twitter

Под Радой четыре акции протеста

Всего в акциях протеста принимают участие несколько тысяч человек. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, правоохранители совместно с бойцами Национальной гвардии Украины 17 декабря заступили на усиленное дежурство.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацвардии, ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство, — говорится в сообщении.

Под Радой четыре акции протеста / Фото: Facebook, Twitter, Нацполіція

Под Радой четыре акции протеста / Фото: Facebook, Twitter, Нацполіція

В то же время, как отмечают активисты в Телеграмм, во время установки палаток произошли столкновения со стражами порядка, был применен слезоточивый газ. По данным СМИ, пострадали несколько полицейских.

Полиция окружила митингующих на улице Грушевского под гостиницей «Киев» и не дают установить палатки… Пока с одной стороны улицы блокируют палатки, с другой их уже установили, — отмечают в Телеграмм-канале «Нарази.медиа».

Под Радой четыре акции протеста / Фото: Facebook, Twitter, Нацполіція

Под Радой четыре акции протеста / Фото: Facebook, Twitter, Нацполіція

Под Радой четыре акции протеста / Фото: Facebook, Twitter, Нацполіція

Под Радой четыре акции протеста

По информации очевидцев, во время столкновений правоохранителей облили зеленкой, а в толпе распылили слезоточивый газ.

Также сообщается, что журналисты издания «Громадське» пострадали во время столкновений возле Верховной Рады. В частности, журналистку hromadske Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом.

Источник: Ракурс


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