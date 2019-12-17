Мітинг під Радою та сутички з поліцією / Фото: Facebook

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Ракурс

Мітинг під Верховною Радою сьогодні супроводжується сутичками з правоохоронцями. Біля будівлі парламенту та у Маріїнському парку відбувається одразу кілька акцій протесту, рух вулицею Грушевського заблоковано.

Як повідомляють очевидці, представники партій «Свобода», «Батьківщина», «Нацкорпус», «Аграрної партії» та інших організацій влаштували мітинг проти відкриття ринку землі. Окрім цього, свою акцію біля стін парламенту проводять члени організації «АвтоЄвроСила», які вимагають спрощення системи розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Загалом в акціях протесту беруть участь кілька тисяч осіб. Як повідомляє прес-служба столичної поліції, правоохоронці спільно із бійцями Національної гвардії України 17 грудня заступили на посилене чергування.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування, — йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначають активісти у Телеграм, під час встановлення наметів відбулися сутички з правоохоронцями, було застосовано сльозогінний газ. За даними ЗМІ, постраждало кілька поліцейських.

Поліція оточила мітингувальників на вулиці Грушевського під готелем «Київ» і не дають встановити намети… Поки з одного боку вулиці блокують намети, з іншого їх вже встановили, — зазначають у Телеграм-каналі «Наразі.медіа».

За інформацією очевидців, під час сутичок правоохоронців облили зеленкою, а у натовпі розпилили сльозогінний газ.

Також повідомляється, що журналісти «Громадського» постраждали під час сутичок біля Верховної Ради. Зокрема, журналістку hromadske Вікторію Рощину та оператора Олексія Нікуліна забризкали сльозогінним газом.