«Диктаторские законы»: суд закрыл дело в отношении Ефремова

Александр Ефремов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130941-diktatorskie-zakony-sud-zakryl-delo-otnositelno-efremova.html

Ракурс

Печерский районный суд Киева закрыл дело о так называемых «законах 16 января» в отношении бывших народных депутатов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна.

Соответствующее решение было принято 8 ноября, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что адвокаты экс-нардепов настаивали на том, что от принятия Верховной Радой этих законов никто не пострадал и не был нанесен материальный ущерб.

16 января 2014 года Верховная Рада с грубым нарушением регламента — путем поднятия рук, без использования системы «Рада» и без обсуждения, приняла пакет законов, которые значительно ограничивали права граждан и предоставляли властям большую свободу действий по наказанию участников акций протеста.

На следующий день эти законы подписал тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Большинство из них вступили в силу 22 января 2014 года.

Принятие этих законов вызвало значительную негативную реакцию как внутри страны, где в то время проходил Евромайдан, так и за рубежом. В результате вскоре «диктаторские законы» были отменены.

Напомним, в июле этого года Ефремов вышел из СИЗО в городе Старобельске Луганской области. Его задержали в июле 2016 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и поддержке террористов.