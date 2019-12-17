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Ракурс
«Квартал 95» снова насмехался над Гонтаревой в песне о ее сгоревшем доме, фото: скриншот

«Квартал 95» снова насмехался над Гонтаревой в песне о ее сгоревшем доме (ВИДЕО)

17 дек 2019, 10:58
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В программе «Вечерний квартал» снова решили пошутить про экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Видео с выступления опубликовала в Facebook Юлия Палийчук, пресс-секретарь партии «Слуга народа». Однако вскоре она удалила сообщение.

В композиции речь идет об извинениях, но с сарказмом. Артисты шутили, что бывшей чиновнице снова построят дачу, а деньги соберут на карту «Дельта банка».

Звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица, — говорится в песне.

Актеры также передали со сцены «пламенный привет» Гонтаревой. В конце выступления они бросили фразы в адрес финансиста, а на экране появилось фото Валерии Гонтаревой, над головой которой сиял нимб.

Напомним, 17 сентября под Киевом сгорел дом Гонтаревой. Кварталовцы поставили номер об этом, вместе с хором имени Григория Веревки исполнив песню «Горела хата». В песне комиков говорилось, что дом бывшей чиновницы «сгорел от стыда».

Источник: Ракурс


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