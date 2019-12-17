«Квартал 95» знову понасміхався з Гонтаревої, заспівавши про пожежу в її будинку, фото: скріншот

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В програмі «Вечірній квартал» знову вирішили пожартувати про екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву.

Відео з виступу опублікувала у Facebook Юлія Палійчук, речниця партії «Слуга народу». Однак невдовзі вона видалила допис.

У композиції йдеться про вибачення, але з сарказмом. Артисти шуткували, що колишній чиновниці знову збудують дачу, а гроші зберуть на картку «Дельта банку».

Лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця, — сказано в пісні.

Актори також передали зі сцени Гонтаревій «полум'яний привіт». Наприкінці виступу вони кинули фрази на адресу фінансиста, а на екрані з’явилося фото Валерії Гонтаревої, над головою якої сяяв німб.

Нагадаємо, 17 вересня під Києвом спалили будинок Гонтаревої. «Кварталівці» вирішили відреагувати на подію. У жовтні вони разом із хором імені Григорія Верьовки виконали пісню «Горіла хата». Артисти натякнули, що хата колишньої чиновниці «згоріла від сорому».