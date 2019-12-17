«Нафтогаз» подав в ОАСК позов на уряд України, фото: «Газета 2000»

https://racurs.ua/ua/n130938-naftogaz-podav-do-sudu-na-uryad-ukrayiny-time.html

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НАК «Нафтогаз України» звернувся до суду з вимогою скасувати одне з рішень Кабінету міністрів України.

Позов був спрямований до Окружного адміністративного суду Києва у п’ятницю 13 грудня. Про це повідомляє видання Time з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що цей позов стосується виданого в липні дозволу на розробку нафтогазового родовища Варвинське в Чернігівській області американській компанії Ukrainian Energy, пов’язаній з колишнім міністром енергетики США Ніком Перрі.

На це родовище також претендентувала одна зі структур «Нафтогазу».

У позові «Нафтогаз» просить суд скасувати це рішення, ухвалюючи яке, на думку держкомпанії, уряд діяв незаконно і з упередженням.

Компанія Ukrainian Energy належить американському бізнесменові українського походження Майклу Блейзеру й одному зі спонсорів Республіканської партії США Алексу Кренбергу, які пов’язані з екс-міністром енергетики.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що ця компанія отримала дозвіл на розробку родовища після візиту Перрі до Києва на інавгурацію шостого президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, «Нафтогаз» вчора спростував повідомлення про нібито досягнення попередньої домовленості з Росією щодо угоди про транзит газу.