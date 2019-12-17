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«Нафтогаз» подал в ОАСК иск на правительство Украины, фото: «Газета 2000»

«Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины — Time

17 дек 2019, 10:42
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НАК «Нафтогаз Украины» обратился в суд с требованием отменить одно из решений Кабинета министров Украины.

Иск был направлен в Окружной административный суд Киева в пятницу 13 декабря. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что этот иск касается выданного в июле разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании Ukrainian Energy, связанной с бывшим министром энергетики США Ником Перри.

На это месторождение также претендентувала одна из структур «Нафтогаза».

В иске «Нафтогаз» просит суд отменить это решение, принимая которое, по мнению госкомпании, правительство действовало незаконно и с предубеждением.

Компания Ukrainian Energy принадлежит американскому бизнесмену украинского происхождения Майклу Блейзеру и одному из спонсоров Республиканской партии США Алексу Кренбергу, связанным с экс-министром энергетики.

Ранее американские СМИ сообщали, что компания получила разрешение на разработку месторождения после визита Перри в Киев на инаугурацию шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, «Нафтогаз» вчера опроверг сообщения о якобы достижении предварительной договоренности с Россией по соглашению о транзите газа.


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