В «Нафтогазе» отрицают, что договорились с РФ о транзите газа, фото: Pxfuel

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В «Нафтогазе» отрицают распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы достижении госкомпанией предварительной договоренности с российской стороной по соглашению о транзите газа.

Никаких транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа на сегодня нет, подчеркивается на странице «Нафтогаза» в социальной сети Фейсбук.

В госкомпании отмечают, что наиболее точно действующий состояние переговоров по транзиту можно охарактеризовать как «договорились договариваться».

Россияне начали активно обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым оператором ГТС. Это прогресс, но до практического соглашения еще далеко, — отметили в «Нафтогазе» и подчеркнули, что госкомпания не планирует отказываться от своей переговорной позиции.

Напомним, в связи с задержкой строительства газопровода «Северный поток-2» дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG подала заявку на проведение соответствующих работ в течение зимы-весны 2020 года.