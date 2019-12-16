Пенсионная реформа во Франции частично отменена из-за массовых забастовок

Забастовка во Франции. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n130906-pensionnaya-reforma-vo-francii-otmenena-iz-za-massovyh-zabastovok.html

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Пенсионная реформа во Франции, которая вызвала волну протестов по всей стране, была частично отменена правительством. Пенсионная реформа все же будет введена, но затронет значительно меньше граждан, нежели планировалось изначально.

Новые правила пенсионного обеспечения будут распространяться на граждан, которые родились после 1975 года, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает DW.

Ранее правительство Франции планировало ввести реформу для всех французов, которые родились после 1963 года, однако массовые протесты все же заставили правительство пойти на уступки. Официальный пенсионный возраст будет сохранен на уровне 62 лет, однако гражданам, которые будут прекращать трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, размер пенсий будет урезан.

До недавнего времени во Франции существовало 42 системы начисления пенсий. Теперь они будут заменены на универсальную систему, а привилегии для работников отдельных отраслей будут аннулированы.

Премьер-министр Франции заявил, что правительство предлагает справедливую систему начисления пенсий, при которой отдельные пенсионеры не будут получать существенные привилегии за счет остальных граждан.

Филипп призвал протестующих прекратить забастовки, которые продолжаются во Франции с 5 декабря.