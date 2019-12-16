Двойное гражданство: в миграционной службе назвали цель нововведения

В Украине могут узаконить двойное гражданство, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130905-dvoynoe-grajdanstvo-v-migracionnoy-slujbe-poyasnili-cel-novovvedeniya.html

Ракурс

В Государственной миграционной службе (ГМС) назвали цель узаконивания двойного гражданства.

По словам руководитель ведомства Максима Соколюка, это нововведение является своего рода «программой иммиграции», направленной на наполнение страны людьми. Об этом чиновник заявил в интервью изданию «Европейская правда».

Нам нужно наполнение Украины людьми для развития нашей страны, — убежден руководитель ГМС,

Соколюк отметил, что первый шаг для этого нововведения уже сделан — 13 декабря в Верховную Раду поступил президентский законопроект № 2590, который предусматривает внесение изменений в законодательство по упрощению получения украинского гражданства определенными категориями лиц.

Соколюк не исключает, что этот законопроект еще может быть изменен при рассмотрении в парламенте или возможности появления других дополнительных законопроектов по этому вопросу.

Но вектор изменений установлен президентом, — отметил чиновник.

Однако, по его словам, сохранится конституционная норма о едином гражданстве.

Мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства, — отметил Соколюк.

По его словам, нововведение будет заключаться в том, что получение украинского паспорта не будет требовать обязательного выхода из другого гражданства.

Напомним, президентский законопроект № 2590 предлагает упростить получение украинского гражданства военнослужащими-контрактниками и россиянам, которых преследуют на родине.