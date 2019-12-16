Подвійне громадянство: у міграційній службі пояснили мету нововведення

В Україні можуть узаконити подвійне громадянство, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130905-podviyne-gromadyanstvo-u-migraciyniy-slujbi-poyasnyly-metu-novovvedennya.html

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У Державній міграційній службі (ДМС) назвали мету узаконення подвійного громадянства.

За словами керівник відомства Максима Соколюка, це нововведення є свого роду «програмою імміграції», спрямованою на наповнення країни людьми. Про це чиновник заявив в інтерв’ю виданню «Європейська правда».

Нам потрібне наповнення України людьми для розбудови нашої країни, — переконаний керівник ДМС.

Соколюк зазначив, що перший крок для цього нововведення вже зроблений — 13 грудня до Верховної Ради надійшов президентський законопроект № 2590, який передбачає внесення змін до законодавства щодо спрощення отримання українського громадянства певними категоріями осіб.

Соколюк не виключає, що цей законопроект ще може бути змінений під час розгляду в парламенті чи можливості появи інших додаткових законопроектів з цього питання.

Але вектор змін встановлений президентом, — наголосив чиновник.

Водночас, за його словами, збережеться конституційна норма про єдине громадянство.

Ми і далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, не зважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави, — зазначив Соколюк.

За його словами, нововведення полягатиме в тому, що отримання українського паспорта не потребуватиме обов’язкового виходу з іншого громадянства.

Нагадаємо, президентський законопроект № 2590 пропонує спростити отримання українського громадянства військовослужбовцями-контрактниками та росіянами, яких переслідують на батьківщині.