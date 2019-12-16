Розмір податків для ФОПів у 2020 році / Фото: twitter.com, Nata Polosata

https://racurs.ua/ua/n130904-rozmir-podatkiv-dlya-fopiv-u-2020-roci-na-pidpryiemciv-chekaut-novi-taryfy-spysok.html

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Розмір податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2020 році зміниться, оскільки у державному бюджеті на наступний рік народні обранці встановили оновлений розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Як повідомляють у Державній податковій службі України, раніше президент підписав закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік», ухвалений парламентом ще 14 листопада. Згідно з документом, мінімальна зарплатня з 1 січня становитиме 4723 грн, й не збільшуватиметься упродовж року. Прожитковий мінімум для працездатної особи вже за місяць становитиме 2102 грн.

У зв’язку з цими змінами, ФОПам на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року доведеться заплатити 1249,26 грн на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 210,2 грн єдиного податку). ФОПам на другій групі спрощеної системи — 1983,66 грн (1039,06 грн ЄСВ та 944,6 грн єдиного податку).

Для третьої групи спрощеної системи оподаткування розмір єдиного податку залежатиме від розміру доходу та системи, яку обере платник: 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які сплачують податок на додану вартість (ПДВ) та 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить. Розмір ЄСВ складе 1039,06 грн на місяць.

Окрім цього, розмір туристичного збору для внутрішнього туризму у 2020 році складе до 0,5% від мінімальної заробітної плати — 23,62 грн, а для в’їзного туризму — до 5% від мінімальної зарплати — 236,15 грн.

Податок на нерухомість становитиме (не більше 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв.м.) — 70,85 грн.

Нагадаємо, що восени влада ухвалила закони про обов’язкові касові апарати, «кешбек», а також анонсувала велику податкову реформу. Ці зміни дуже обурили ФОПів.