Размер налогов для ФЛП в 2020 году / Фото: twitter.com, Nata Polosata

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Размер налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2020 году изменится, поскольку в государственном бюджете на следующий год народные избранники установили обновленный размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Как сообщают в Государственной налоговой службе Украины, ранее президент подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», принятый парламентом еще 14 ноября. Согласно документу, минимальная зарплата с 1 января составит 4723 грн, и не будет увеличиваться в течение года. Прожиточный минимум для трудоспособного лица уже через месяц составит 2102 грн.

В связи с этими изменениями, ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 придется заплатить 1249,26 грн в месяц (1039,06 гривны ЕСВ и 210,2 грн единого налога). ФЛП на второй группе упрощенной системы — 1983,66 грн (1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).

Для третьей группы упрощенной системы налогообложения размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит. Размер ЕСВ составит 1039,06 грн в месяц.

Кроме этого, размер туристического сбора для внутреннего туризма в 2020 году составит до 0,5% от минимальной заработной платы — 23,62 грн, а для въездного туризма — до 5% от минимальной зарплаты — 236,15 грн.

Налог на недвижимость составит (не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 кв.м.) — 70,85 грн.

Напомним, что осенью власти приняли законы об обязательных кассовые аппаратах, «кэшбеке», а также анонсировали большую налоговую реформу. Эти изменения очень возмутили ФЛП.