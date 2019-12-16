Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: стали известны все пары. Фото: persona.top

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Ракурс

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня определила все пары участников.

Английский «Ливерпуль», которому сейчас принадлежит трофей, сыграет с мадридским «Атлетико». Об этом стало известно по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.

Еще один клуб мадридцев «Реал» сойдется в поединке с «Манчестер Сити».

Полный список пар команд, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, выглядит так:

«Ливерпуль» — «Атлетико»;

«Реал» — «Манчестер Сити»;

«Челси» — «Бавария»;

«Ювентус» — «Лион»;

«Барселона» — «Наполи»;

«Валенсия» — «Аталанта»;

«Тоттенхэм» — «Лейпциг»;

«Боруссия» — ПСЖ.

Игры начнутся в феврале. Первые матчи запланированы 18, 19, 25 и 26 февраля, а ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.