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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: стали известны все пары. Фото: persona.top

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: стали известны все пары (ИНФОГРАФИКА)

16 дек 2019, 14:42
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня определила все пары участников.

Английский «Ливерпуль», которому сейчас принадлежит трофей, сыграет с мадридским «Атлетико». Об этом стало известно по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.

Еще один клуб мадридцев «Реал» сойдется в поединке с «Манчестер Сити».

Полный список пар команд, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, выглядит так:

  • «Ливерпуль» — «Атлетико»;
  • «Реал» — «Манчестер Сити»;
  • «Челси» — «Бавария»;
  • «Ювентус» — «Лион»;
  • «Барселона» — «Наполи»;
  • «Валенсия» — «Аталанта»;
  • «Тоттенхэм» — «Лейпциг»;
  • «Боруссия» — ПСЖ.

Игры начнутся в феврале. Первые матчи запланированы 18, 19, 25 и 26 февраля, а ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: стали известны все пары. Фото: УЕФА

Источник: Ракурс


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