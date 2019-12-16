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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: стали известны все пары. Фото: persona.top
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: стали известны все пары (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n130903-jerebevka-1-8-finala-ligi-chempionov-stali-izvestny-vse-pary-infografika.htmlРакурс
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня определила все пары участников.
Английский «Ливерпуль», которому сейчас принадлежит трофей, сыграет с мадридским «Атлетико». Об этом стало известно по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.
Еще один клуб мадридцев «Реал» сойдется в поединке с «Манчестер Сити».
Полный список пар команд, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, выглядит так:
- «Ливерпуль» — «Атлетико»;
- «Реал» — «Манчестер Сити»;
- «Челси» — «Бавария»;
- «Ювентус» — «Лион»;
- «Барселона» — «Наполи»;
- «Валенсия» — «Аталанта»;
- «Тоттенхэм» — «Лейпциг»;
- «Боруссия» — ПСЖ.
Игры начнутся в феврале. Первые матчи запланированы 18, 19, 25 и 26 февраля, а ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.
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