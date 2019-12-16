Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: стали відомі всі пари. Фото: persona.top

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Ракурс

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сьогодні визначило всі пари учасників.

Англійський «Ліверпуль», якому наразі належить трофей, зіграє з мадридським «Атлетіко». Про це стало відомо за підсумками жеребкування в штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії.

Ще один клуб мадридців «Реал» зійдеться в поєдинку з «Манчестер Сіті».

Повний список пар команд, які зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, виглядає так:

«Ліверпуль» — «Атлетіко»;

«Реал» — «Манчестер Сіті»;

«Челсі» — «Баварія»;

«Ювентус» — «Ліон»;

«Барселона» — «Наполі»;

«Валенсія» — «Аталанта»;

«Тоттенхем» — «Лейпциг»;

«Боруссія» — ПСЖ.

Ігри розпочнуться в лютому. Перші матчі заплановано 18, 19, 25 і 26 лютого, а матчі-відповіді — 10, 11, 17 і 18 березня.