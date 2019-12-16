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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: стали відомі всі пари. Фото: persona.top

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: стали відомі всі пари (ІНФОГРАФІКА)

16 гру 2019, 14:42
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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сьогодні визначило всі пари учасників.

Англійський «Ліверпуль», якому наразі належить трофей, зіграє з мадридським «Атлетіко». Про це стало відомо за підсумками жеребкування в штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії.

Ще один клуб мадридців «Реал» зійдеться в поєдинку з «Манчестер Сіті».

Повний список пар команд, які зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, виглядає так:

  • «Ліверпуль» — «Атлетіко»;
  • «Реал» — «Манчестер Сіті»;
  • «Челсі» — «Баварія»;
  • «Ювентус» — «Ліон»;
  • «Барселона» — «Наполі»;
  • «Валенсія» — «Аталанта»;
  • «Тоттенхем» — «Лейпциг»;
  • «Боруссія» — ПСЖ.

Ігри розпочнуться в лютому. Перші матчі заплановано 18, 19, 25 і 26 лютого, а матчі-відповіді — 10, 11, 17 і 18 березня.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: стали відомі всі пари. Фото: УЄФА

Джерело: Ракурс


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