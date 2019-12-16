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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: стали відомі всі пари. Фото: persona.top
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: стали відомі всі пари (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n130903-jerebkuvannya-1-8-finalu-ligy-chempioniv-staly-vidomi-vsi-pary-infografika.htmlРакурс
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сьогодні визначило всі пари учасників.
Англійський «Ліверпуль», якому наразі належить трофей, зіграє з мадридським «Атлетіко». Про це стало відомо за підсумками жеребкування в штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії.
Ще один клуб мадридців «Реал» зійдеться в поєдинку з «Манчестер Сіті».
Повний список пар команд, які зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, виглядає так:
- «Ліверпуль» — «Атлетіко»;
- «Реал» — «Манчестер Сіті»;
- «Челсі» — «Баварія»;
- «Ювентус» — «Ліон»;
- «Барселона» — «Наполі»;
- «Валенсія» — «Аталанта»;
- «Тоттенхем» — «Лейпциг»;
- «Боруссія» — ПСЖ.
Ігри розпочнуться в лютому. Перші матчі заплановано 18, 19, 25 і 26 лютого, а матчі-відповіді — 10, 11, 17 і 18 березня.
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