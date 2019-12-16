Руслан Стефанчук. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n130902-vyborchyy-kodeks-rozglyanut-u-verhovniy-radi-cogo-plenarnogo-tyjnya.html

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Виборчий кодекс повинен бути розглянутий цього тижня у Верховній Раді. Як відомо, президент Володимир Зеленський раніше наклав вето на даний законопроект, який був відправлений на доопрацювання.

Крім Виборчого кодексу, парламентарі цього пленарного тижня можуть також розглянути ще два законопроекти, які також були ветовані Зеленським, повідомив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук на погоджувальній раді 16 грудня.

Зокрема, мова йде про законопроект, що передбачає створення тимчасових слідчих комісій (ТСК), а також про законопроект «Про державне визнання і підтримку Пласту — Національної скаутської організації України».

Стефанчук висловив надію, що парламентські комітети допрацювали згадані законодавчі акти. Чиновник додав, що Зеленський готовий підписати ці законопроекти, якщо до них будуть внесені всі його побажання.

Нагадаємо, що в парламенті 5 грудня було відкладено розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента України, хоча в регламенті робочого дня розгляд даного законопроекту стояв на першому місці. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не став уточнювати, коли дане питання буде виноситися в парламент.