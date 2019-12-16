Руслан Стефанчук. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n130902-izbiratelnyy-kodeks-rassmotryat-v-verhovnoy-rade-na-etoy-plenarnoy-nedele.html

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Избирательный кодекс должен быть рассмотрен на этой неделе в Верховной Раде. Как известно, президент Владимир Зеленский ранее наложил вето на данный законопроект, который был отправлен на доработку.

Кроме Избирательного кодекса, парламентарии на этой пленарной неделе могут также рассмотреть еще два законопроекта, которые также были ветированы Зеленским, сообщил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук на согласительном совете 16 декабря.

В частности, речь идет о законопроекте, предусматривающем создание временных следственных комиссий (ВСК), а также о законопроекте «О государственном признании и поддержке Пласта — Национальной скаутской организации Украины».

Стефанчук выразил надежду, что парламентские комитеты доработали данные законодательные акты. Чиновник добавил, что Зеленский готов подписать данные законопроекты, если в них будут внесены все его пожелания.

Напомним, что в парламенте 5 декабря было отложено рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Украины, хотя в регламенте рабочего дня рассмотрение данного законопроекта стояло на первом месте. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не стал уточнять, когда данный вопрос будет выноситься в парламент.