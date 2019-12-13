Володимир Зеленський, фото: Микола Лазаренко

https://racurs.ua/ua/n130784-zelenskyy-podav-zakonoproekt-schodo-sproschennya-otrymannya-gromadyanstva-pevnym-kategoriyam.html

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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства», який покликаний спростити отримання українського громадянства певними категоріями іноземців.

Зокрема, цей законопроект передбачає для військовослужбовців-контрактників, чинних чи колишніх, та росіян, яких переслідують на батьківщині, можливість отримати українське громадянство без необхідності подавати зобов’язання щодо виходу з іноземного громадянства. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цим категоріям осіб потрібно буде лише подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, законопроект пропонує запровадити подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують бути прийнятими на державну службу, до органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці червня Зеленський надав українське громадянство 14 іноземцям-добровольцям, які захищали Україну.