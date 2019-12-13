Зеленский подал законопроект по упрощению получения гражданства контрактникам и преследуемым на родине россиянам

Владимир Зеленский, фото: Николай Лазаренко

https://racurs.ua/n130784-zelenskiy-podal-zakonoproekt-po-uproscheniu-polucheniya-grajdanstva-opredelennym-kategoriyam.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства», который призван упростить получение украинского гражданства определенными категориями иностранцев.

В частности, этот законопроект предусматривает для военнослужащих-контрактников, действующих или бывших, и россиян, которых преследуют на родине, возможность получить украинское гражданство без необходимости подавать обязательства по выходу из иностранного гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этим категориям лиц нужно будет только подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, законопроект предлагает ввести представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, в органы местного самоуправления и правоохранительные органы.

Напомним, в конце июня Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам-добровольцам, которые защищали Украину.