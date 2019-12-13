Борис Джонсон. Фото: baltnews.ee

https://racurs.ua/ua/n130783-partiya-premiera-djonsona-peremogla-na-parlamentskyh-vyborah-u-velykiy-brytaniyi.html

Ракурс

Парламентські вибори у Великій Британії виграла Консервативна партія чинного прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Консерватори отримають монобільшість у парламенті. Станом на 8.30 вони завоювали 343 місця з 650 в Палаті громад. За даними екзит-полів, вони також можуть отримати 368 місць у нижній палаті парламенту. Лейбористська партія Джеремі Корбіна на другому місці — вони отримують 201 місце. Про це 12 грудня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Після оголошення попередніх результатів Джонсон, який був переобраний депутатом парламенту заявив, що Велика Британія покине Європейський Союз до 31 січня 2020 року.

На даному етапі це виглядає так, як ніби цьому консервативному уряду було дано новий потужний мандат, щоб здійснити Brexit і не просто здійснити Brexit, а й об'єднати країну і просувати її вперед, — прокоментував він результати виборів.

Нагадаємо, 12 грудня у Великій Британії відбулися парламентські вибори, які експерти називавали одними із найважливіших після закінчення Другої світової війни. Конкурували за лідерство в парламенті дві політсили — партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який обіцяє, що виведе країну з Європейського Союзу до 31 січня, та опозиційні консерватори Джеремі Корбіна, який обіцяв черговий референдум щодо Brexit.