Володимир Зеленський. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130782-zelenskyy-rozpoviv-komu-pidvyschat-pensiyi-u-pershu-chergu.html

Ракурс

Підвищення пенсій в Україні планується провести вже у наступному році. Однак не всі пенсіонери можуть розраховувати на збільшення доходу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у державній скарбниці недостатньо грошей для підвищення пенсій всім українцям, а тому цей процес буде впроваджуватися поступово. Спочатку пенсії збільшать для категорії українців, яким виповнилося 80 років.

Про це президент повідомив під час ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

За словами глави держави, в Україні налічується близько 12 млн пенсіонерів, тому одночасно всім підвищити пенсії неможливо через відсутність достатніх коштів у бюджеті. У 2020 році пенсії українців, яким за 80 збільшаться від 400 грн до 1100 грн і для цього з бюджету буде виділено 13 млрд грн.

Іншим віковим категоріям пенсіонерів доведеться трохи почекати. Уряд планує планомірно підвищувати пенсії по черзі тим, кому за 75, 70, 65 і т.д.

Як раніше писав «Ракурс», у держбюджеті-2020 на пенсійне забезпечення з урахуванням індексації закладено 173 млрд грн.