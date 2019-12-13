Владимир Зеленский. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n130782-zelenskiy-rasskazal-komu-povysyat-pensii-v-pervuu-ochered.html

Ракурс

Повышение пенсий в Украине планируется провести уже в следующем году. Однако не все пенсионеры могут рассчитывать на увеличение дохода. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственной казне недостаточно денег для повышения пенсий всем украинцам, поэтому данный процесс будет внедряться постепенно. Сначала пенсии увеличат для категории украинцев, которым исполнилось 80 лет.

Об этом президент сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

По словам главы государства, в Украине насчитывается около 12 млн пенсионеров, поэтому одновременно всем повысить пенсии невозможно из-за отсутствия достаточных средств в бюджете. В 2020 году пенсии украинцев, которым за 80 увеличатся от 400 грн до 1100 грн и для этого из бюджета будет выделено 13 млрд грн.

Остальным возрастным категориям пенсионеров придется немного подождать. Правительство планирует планомерно повышать пенсии поочередно тем, кому за 75, 70, 65 и т.д.

Как ранее писал «Ракурс», в госбюджете-2020 на пенсионное обеспечение с учетом индексации заложено 173 млрд грн.