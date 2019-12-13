Борис Джонсон. Фото: baltnews.ee

https://racurs.ua/n130783-partiya-premera-djonsona-pobedila-na-parlamentskih-vyborah-v-velikobritanii.html

Ракурс

Парламентские выборы в Великобритании выиграла Консервативная партия действующего премьер-министра Бориса Джонсона.

Консерваторы получат монобольшинство в парламенте. По состоянию на 8.30 они завоевали 343 места из 650 в Палате общин. По данным экзит-полов, они также могут получить 368 мест в нижней палате парламента. Лейбористская партия Джереми Корбина на втором месте — они получают 201 место. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс-Украина».

После объявления предварительных результатов Джонсон, который был переизбран депутатом парламента заявил, что Великобритания покинет Европейский Союз до 31 января 2020 года.

На данном этапе это выглядит так, как будто этому консервативному правительству был дан новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit и не просто осуществить Brexit, но и объединить страну и продвигать ее вперед, — прокомментировал он результаты выборов.

Напомним, 12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, которые эксперты называли одними из важнейших после окончания Второй мировой войны. Конкурировали за лидерство в парламенте две политсилы — партия премьер-министра Бориса Джонсона, который обещает, что выведет страну из Европейского Союза до 31 января, и оппозиционные консерваторы Джереми Корбина, который обещал очередной референдум о Brexit.