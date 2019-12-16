Пенсійна реформа у Франції частково скасована через масові страйки

Протести у Франції. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130906-pensiyna-reforma-u-franciyi-skasovana-cherez-masovi-strayky.html

Ракурс

Пенсійна реформа у Франції, яка викликала хвилю протестів по всій країні, була частково скасовано урядом. Пенсійна реформа все ж буде введена, але торкнеться значно менше громадян, ніж планувалося спочатку.

Нові правила пенсійного забезпечення будуть поширюватися на громадян, які народилися після 1975 року народження, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, повідомляє DW.

Раніше уряд Франції планував ввести реформу для всіх французів, які народилися після 1963 року, проте масові протести все ж змусили уряд піти на поступки. Офіційний пенсійний вік буде збережений на рівні 62 років, однак громадянам, які будуть припиняти трудову діяльність до досягнення 64-річного віку, розмір пенсій буде урізаний.

До недавнього часу у Франції існувало 42 системи нарахування пенсій. Тепер вони будуть замінені на універсальну систему, а привілеї для працівників окремих галузей будуть анульовані.

Прем'єр-міністр Франції заявив, що уряд пропонує справедливу систему нарахування пенсій, при якій окремі пенсіонери не будуть отримувати істотні привілеї за рахунок інших громадян.

Філіпп закликав протестуючих припинити страйки, які тривають у Франції з 5 грудня.