У «Нафтогазі» заперечують, що домовилися з РФ про транзит газу, фото: Pxfuel

https://racurs.ua/ua/n130907-u-naftogazi-zaperechuut-povidomlennya-pro-nibyto-dosyagnennya-domovlenosti-z-rosiieu.html

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У «Нафтогазі» заперечують поширену певними ЗМІ інформацію про нібито досягнення держкомпанією попередньої домовленості з російською стороною щодо угоди про транзит газу.

Жодних транзитних домовленостей з російською стороною щодо транзиту газу на сьогодні немає, наголошується на сторінці «Нафтогазу» в соціальній мережі Фейсбук.

У держкомпанії зазначають, що найточніше чинний стан переговорів щодо транзиту можна охарактеризувати як «домовилися домовлятися».

Росіяни почали активніше обговорювати питання майбутніх газових відносин з нами і новим оператором ГТС. Це прогрес, але до практичних угод ще далеко, — зазначили в «Нафтогазі» й наголосили, що держкомпанія не планує відмовлятися від своєї переговорної позиції.

Нагадаємо, у зв’язку із затримкою будівництва газогону «Північний потік-2» дочірня компанія «Газпрому» Nord Stream 2 AG подала заявку на проведення відповідних робіт протягом зими-весни 2020 року.