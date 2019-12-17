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Ракурс
Из глубин океана на пляж вынесло редкую фиолетовую медузу, фото: pxhere

Из глубин океана на пляж вынесло редкую фиолетовую медузу (ФОТО)

17 дек 2019, 10:10
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Медуза фиолетового цвета появилась на пляже в австралийском городе Байрон-Бей.

Ученые планируют исследовать редкое существо. Соответствующие фото опубликованы в группе Byron Bay Community Board в Facebook.

Эксперты считают, что нужно организовать анализ для точного определения вида медузы. По их мнению, в кадре изображен представитель отряда корономедуз. Они живут в открытом океане, поэтому их редко можно встретить на побережье.

Из глубин океана на пляж вынесло редкую фиолетовую медузу, фото: Byron Bay Community Board в Facebook

В соцсетях местные жители бурно отреагировали на этот случай. Некоторые фолловеры заявили, что такая медуза способна убить человека.

Напоминает пришельца с далеких планет, Я в восторге !, Такая медуза может легко убить, — комментируют в Facebook.

Ранее в различных частях Тихого и Атлантического океанов обнаружили рыбу, которая задерживает дыхание под водой. Она может задерживать воду в себе от 26 секунд до 4 минут.

Источник: Ракурс


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