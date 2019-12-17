Из глубин океана на пляж вынесло редкую фиолетовую медузу, фото: pxhere

https://racurs.ua/n130937-iz-glubin-okeana-na-plyaj-vyneslo-redkuu-fioletovuu-meduzu-foto.html

Ракурс

Медуза фиолетового цвета появилась на пляже в австралийском городе Байрон-Бей.

Ученые планируют исследовать редкое существо. Соответствующие фото опубликованы в группе Byron Bay Community Board в Facebook.

Эксперты считают, что нужно организовать анализ для точного определения вида медузы. По их мнению, в кадре изображен представитель отряда корономедуз. Они живут в открытом океане, поэтому их редко можно встретить на побережье.

В соцсетях местные жители бурно отреагировали на этот случай. Некоторые фолловеры заявили, что такая медуза способна убить человека.

Напоминает пришельца с далеких планет, Я в восторге !, Такая медуза может легко убить, — комментируют в Facebook.

Ранее в различных частях Тихого и Атлантического океанов обнаружили рыбу, которая задерживает дыхание под водой. Она может задерживать воду в себе от 26 секунд до 4 минут.