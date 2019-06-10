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Рыбу, задерживающую дыхание под водой, обнаружили в океане

Рыбу, задерживающую дыхание под водой, обнаружили в океане (ВИДЕО)

10 июн 2019, 13:59
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Рыбу, задерживающую дыхание под водой, обнаружили в разных частях Тихого и Атлантического океанов. Специалисты установили, что представители этого вида могут не дышать до четырех минут.

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Речь идет о рыбах семейства хаунаксовых, исследование о которых опубликовано в научном журнале Science.

Видео, на котором зафиксирован удивительный процесс, было сделано с помощью дистанционно управляемых аппаратов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). «Героями» видео стали восемь разных особей хаунаксовых рыб.

Чтобы получать кислород, этим рыбам необходимо поглощать воду, извлекать его, а затем выпускать ненужную воду из жабр. Но, как оказалось, есть вид, который сразу не выпускает жидкость — это представители семейства хаунаксовых. Они могут задерживать воду в себе от 26 секунд до 4 минут.

Зачем им это нужно, исследователи пока не разобрались. Предполагается, что задержка дыхания может помогать рыбам сохранять энергию, а также, возможно, защищать их от хищников, поскольку во время задержки дыхания объем рыбы увеличивается на 20−30% и делает ее более крупной в глазах противника.


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