Рибу, що затримує дихання під водою, виявили в океані

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Ракурс

Рибу, що затримує дихання під водою, виявили у різних частинах Тихого й Атлантичного океанів. Фахівці встановили, що представники цього виду можуть не дихати до чотирьох хвилин.

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Йдеться про риб сімейства хаунаксових, дослідження про яких опубліковано в науковому журналі Science.

Відео, на якому зафіксовано дивовижний процес, було зроблено за допомогою дистанційно керованих апаратів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). «Героями» відео стали вісім різних особин хаунаксових риб.

Щоб отримувати кисень, цим рибам необхідно поглинати воду, витягувати його, а потім випускати непотрібну воду з зябер. Але, як виявилося, є вид, який одразу не випускає рідину — це представники сімейства хаунаксових. Вони можуть затримувати воду в собі від 26 секунд до 4 хвилин.

Навіщо їм це потрібно, дослідники поки що не розібралися. Передбачається, що затримка дихання може допомагати рибам зберігати енергію, а також, можливо, захищати їх від хижаків, оскільки під час затримки дихання об'єм риби збільшується на 20−30% і збільшує її в очах супротивника.