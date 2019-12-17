Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130936-zasedanie-verhovnoy-rady-deputaty-rassmotryat-neprikosnovennost-izmeneniya-v-nalogovyy-kodeks.html

Ракурс

Сегодня в 10.00 началось пленарное заседание дня второй сессии Верховной Рады ІХ созыва.

Согласно повестке дня заседания, народные избранники планируют рассмотреть около 30 законопроектов. Об этом сообщается на сайте Рады.

Так, депутаты сегодня должны рассмотреть во втором чтении законопроект № 2237, который предусматривает внесение изменений в законодательные акты с целью приведения их в соответствие с принятыми ранее изменениями к Конституции об отмене неприкосновенности народных депутатов.

В пояснительной записке авторы этого законопроект отмечают, что сейчас законодательство делает невозможным реальное лишение народных депутатов неприкосновенности.

Также Рада во втором чтении должна рассмотреть законопроект № 2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно усовершенствования работы системы электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта и упрощения условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Кроме того, парламент сегодня рассмотрит предложения Президента к Закону «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Напомним, законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады VIII созыва поддержала 6 июня.