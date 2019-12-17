ДТП на Черниговщине: столкнулись грузовик и пассажирский автобус, есть погибшие, фото: ГСЧС

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Смертельное ДТП зафиксировано в Черниговской области.

Погибли три человека, 15 получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Известно, что столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Аварию зафиксировано на 128 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск. На место происшествия привлекались подразделения ГСЧС для деблокации пострадавших.

В результате данного события погибли 3 человека и 15 человек с травмами разной степенью тяжести госпитализированы в медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится соответствующая проверка.

Ранее в Киевской области автомобиль сбил двух детей и протаранил опору. В Нацполиции сообщили, что ДТП произошло 9 мая в Бориспольском районе, возле села Старое.