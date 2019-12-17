Денис Малюська, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130934-chastnyh-turem-v-ukraine-ne-budet-maluska.html

Ракурс

Денис Малюська, министр юстиции Украины, подчеркивает, что в нашем государстве не будет частных тюрем, в отличие от частных СИЗО, возможность появления которых действующая власть хочет обеспечить.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Укринформ».

Потому что это бизнес, большой бизнес. И появляется такой бизнес, который заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше, — подчеркнул министр.

Малюська, ссылаясь на опыт США и Великобритании, считает, что у частных тюрем не будет заинтересованности в перевоспитании людей, которые там будут находиться, чтобы впоследствии отпускать их на волю.

Соответственно, нет, мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО, — подчеркнули Малюська.

Он также отметил, что за пребывание в частных СИЗО, которые, как ожидается, будут пенитенциарными заведениями повышенной комфортности, похожими на отели с охраной, будут платить подозреваемые, желающие находиться там до приговора суда.

Напомним, в конце ноября Малюська заявил, что в Украине из-за недостаточного финансирования может произойти массовое закрытие тюрем.