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Денис Малюська, фото: социальные сети

Частных тюрем в Украине не будет — Малюська

17 дек 2019, 09:01
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Денис Малюська, министр юстиции Украины, подчеркивает, что в нашем государстве не будет частных тюрем, в отличие от частных СИЗО, возможность появления которых действующая власть хочет обеспечить.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Укринформ».

Потому что это бизнес, большой бизнес. И появляется такой бизнес, который заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше, — подчеркнул министр.

Малюська, ссылаясь на опыт США и Великобритании, считает, что у частных тюрем не будет заинтересованности в перевоспитании людей, которые там будут находиться, чтобы впоследствии отпускать их на волю.

Соответственно, нет, мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО, — подчеркнули Малюська.

Он также отметил, что за пребывание в частных СИЗО, которые, как ожидается, будут пенитенциарными заведениями повышенной комфортности, похожими на отели с охраной, будут платить подозреваемые, желающие находиться там до приговора суда.

Напомним, в конце ноября Малюська заявил, что в Украине из-за недостаточного финансирования может произойти массовое закрытие тюрем.


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