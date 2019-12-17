Глобальное потепление влияет на вирусные инфекции

https://racurs.ua/n130933-izmenenie-klimata-mojet-sdelat-vspyshki-respiratornyh-infekciy-menee-tyajelymi-no-bolee.html

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Изменения климата, которые несут с собой более высокие температуры и увеличение количества осадков, могут сделать вспышки респираторных заболеваний менее серьезными, но более распространенными.

К такому выводу пришли ученые из Университета Принстона, изучая респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) человека — распространенный вид вирусов, который вызывает инфекции дыхательных путей, прежде всего у детей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ученые изучали, как климатические условия влияют на ежегодные вспышки этого вируса в США и Мексике. Исследователи создали модель пикового распространения вирусов в течение года, используя данные наблюдений.

Оказалось, что эпидемии РСВ зависят от различных климатических факторов, в зависимости от местоположения. Колебания влажности является движущей силой распространения вируса в умеренных северных районах, в то время как эпидемии РСВ наблюдаются в сезон дождей в тропических местах.

На вирус влияет как влажность, так и количество осадков. Поэтому в регионах, где влияние этих факторов сочетается, как штате Синалоа в Мексике, как правило наблюдаются два пика эпидемии ежегодно.

Когда исследователи объединили свои результаты с моделями изменения климата, они обнаружили, что, хотя вспышки РСВ становятся целом менее тяжелыми, цикл пиковых инфекций вируса смещается на север. Во многих районах, особенно на севере Соединенных Штатов, эпидемии РСВ участились и стали начинаться в более раннюю пору года

Хотя смягчения эпидемий РСВ в некотором смысле является положительным результатом, в течение года могут наблюдаться более частые появления вируса, — отмечают исследователи. Короче говоря, инфекции будут распространяться, а не концентрироваться в определенные сезоны. Это может длительное время делать людей более уязвимыми к вирусу, особенно детей.

Напомним, ученые считают, что глобальное потепление приведет к вспышкам трансмиссивных заболеваний.