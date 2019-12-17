Глобальне потепління впливає на вірусні інфекції

https://racurs.ua/ua/n130933-zmina-klimatu-moje-zrobyty-spalahy-respiratornyh-infekciy-mensh-vajkymy-ale-bilsh-poshyrenymy.html

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Зміни клімату, які несуть з собою більш високі температури та збільшення кількості опадів, можуть зробити спалахи респіраторних захворювань менш серйозними, але більш поширеними.

Такого висновку дійшли учені з Університету Прінстона, вивчаючи респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) людини — поширений вид вірусів, який викликає інфекції дихальних шляхів, передусім у дітей. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Учені вивчали, як кліматичні умови впливають на щорічні спалахи цього вірусу у США та Мексиці. Дослідники створили модель пікового поширення вірусів протягом року, використовуючи дані спостережень.

Виявилося, що епідемії РСВ залежать від різних кліматичних факторів, залежно від місця розташування. Коливання вологості є рушійною силою поширення вірусу в помірних північних районах, в той час як епідемії РСВ спостерігаються у сезон дощів у тропічних місцях.

На вірус впливає як вологість, так і кількість опадів. Тому в регіонах, де вплив цих факторів поєднується, таких як штаті Сіналоа в Мексиці, як правило спостерігаються два піки епідемії щороку.

Коли дослідники поєднали свої результати з моделями зміни клімату, вони виявили, що, хоча спалахи РСВ стають загалом менш важкими, цикл пікових інфекцій вірусу зміщується на північ. У багатьох районах, особливо на півночі Сполучених Штатів, епідемії РСВ почастішали і стали розпочинатися в більш ранню пору року

Хоча пом’якшення епідемій РСВ в деякому сенсі є позитивним результатом, протягом року можуть спостерігатися більш часті появи вірусу, — наголошують дослідники. — Коротко кажучи, інфекції будуть поширюватися, а не концентруватися в певні сезони. Це може тривалий час робити людей більш вразливими до вірусу, особливо дітей.

Нагадаємо, учені вважають, що глобальне потепління призведе до спалахів трансмісивних захворювань.