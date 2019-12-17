Алексей Гончарук, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130932-goncharuk-rasskazal-kogda-stanet-izvestna-cena-gaza-na-sleduuschiy-god.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, когда станет известна точная цена газа на следующий год, в том числе стоимость голубого топлива в январе и феврале.

По его словам, цена станет известной по результатам переговоров с россиянами относительно транспортировки газа по территории Украины в Европу. Об этом Гончарук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНН.

Это на самом деле также фактор, который сильно влияет на цену газа, — подчеркнул премьер.

Также Гончарук отметил, что Украина сегодня добывает две трети газа от необходимого объема.

Действующий контракт на транспортировку российского газа в Евросоюз через территорию Украины завершается 31 декабря этого года. «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» проводят переговоры о возможности заключения нового контракта.

Напомним, в «Нафтогазе» вчера опровергли распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы достижении предварительной договоренности с российской стороной по соглашению о транзите газа.