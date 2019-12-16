Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название, фото: Википедия

https://racurs.ua/n130931-verhovnyy-sud-razreshil-upc-moskovskogo-patriarhata-sohranit-nazvanie.html

Ракурс

Украинская православная церковь Московского патриархата может не менять название.

Верховный суд принял соответствующее постановление. Это решение опубликовано в Едином реестре.

Суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ (МП). Этот запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

Регистрационные органы не могут вносить данные о Киевской митрополии УПЦ к ЕБР. Часть ее объектов, как известно, находится на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Россией Крыму.

Ранее Окружной административный суд Киева удовлетворил иск УПЦ (МП) об отмене приказа Министерства культуры о внесении изменений этой религиозной общиной в свое официальное название. Правительство Украины заявляло о готовности судиться с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), если она не изменит название.