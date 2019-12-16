Названа причина смертоносной жары на Земле, фото: pixabay

https://racurs.ua/n130930-nazvana-prichina-smertonosnoy-jary-na-zemle.html

Ракурс

Смертоносные тепловые волны и высотные струйные течения возникают по всей планете.

Ученые Колумбийского Университета раскрыли связь между этими явлениями. Об этом сообщает Science Alert.

Экспертами проанализированы климатические данные за 1979−2018 годы. Выяснилось, что в струйных течениях северного полушария формируются определенные волны. Они в 20 раз повышают риск сильной жары в определенных регионах нашей планеты, где производятся сельскохозяйственные культуры. Эти волны, называемые волнами Россби, представляют собой изгибы высотных ветров. Они вызывают приток горячего субтропического воздуха в Северную Америку, Азию и Европу.

Волны Россби присутствуют в струйных потоках две недели или дольше. Они влияют на производство сельскохозяйственных культур, в некоторых регионах до 11%.

По словам американских ученых, частота и размер волн Россби за период исследований увеличились в пять раз. Глобальное потепление может ухудшить ситуацию с тепловыми волнами.

Ранее на климатической конференции ООН подписали компромиссное соглашение по сокращению выбросов углерода. Страны обязались урегулировать процесс выбросов в атмосферу.