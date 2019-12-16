Вчені назвали причину смертоносної спеки на Землі, фото: pixabay

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Смертоносні теплові хвилі і висотні струменеві течії виникають по всій планеті.

Вчені Колумбійського Університету розкрили зв’язок між цими явищами. Про це повідомляє Science Alert.

Експерти проаналізували кліматичні дані за 1979−2018 роки. З’ясувалося, що в струменевих течіях північної півкулі формуються певні хвилі. Вони в 20 разів підвищують ризик сильної спеки в певних регіонах нашої планети, де виробляються сільськогосподарські культури. Ці хвилі називають хвилями Россбі. Вони викликають потік гарячого субтропічного повітря в Північну Америку, Азію і Європу.

Хвилі Россбі присутні в струменевих потоках два тижні або довше. Вони впливають на виробництво сільськогосподарських культур, в деяких регіонах до 11%.

За словами американських вчених, частота і розмір хвиль Россби за період досліджень збільшилися в п’ять разів. Глобальне потепління може погіршити ситуацію з тепловими хвилями.

Раніше на кліматичній конференції ООН підписали компромісну угоду щодо скорочення викидів вуглецю. Країни зобов’язалися врегулювати процес викидів в атмосферу.