В метро Києва розлючений натовп влаштував погром через скасування оплати картками, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130929-v-metro-kyieva-rozluchenyy-natovp-vlashtuvav-pogrom-cherez-skasuvannya-oplaty-kartkamy.html

Ракурс

У київському метрополітені пасажири виламали турнікети і огорожу.

Громадянам не сподобалось, що не працювала система оплати банківськими картками та картками Kyiv Smart Card. У Facebook КП «Київський метрополітен» заявили про роботу над відновленням функціонування е-квитка.

Інцидент стався на станції «Площа Льва Толстого». Працівники метрополітену вирішили відключити можливість оплати проїзду банківською карткою.

Внаслідок цього на станції люди не могли потрапити на потрібні їм потяги. Не дочекавшись вирішення проблеми, незадоволені громадяни виламали турнікети разом з огорожею.

Представники київського метрополітену прокоментували випадок. Вони заявили, що будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації та її причин.

Ще раз перепрошуємо за ваш зіпсований настрій, — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що метро «Золоті ворота» в Києві частково закриватимуть щоранку до 2021 року через ремонтні роботи.