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У Єгипті археологи знайшли невелику статую сфінкса, фото: pexels
У Єгипті археологи знайшли невелику статую сфінкса (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130928-u-iegypti-arheology-znayshly-nevelyku-statuu-sfinksa-foto.htmlРакурс
Статуя сфінкса виявлена на розкопках у Єгипті.
Знахідку зафіксовано в провінції ель-Мінья в центральній частині країни. Про це повідомляють чиновники Міністерства у справах старожитностей.
Вона зроблена з вапняку, її висота становить 35 см, довжина — 55 см. Експерти розповіли, що статуя має «гарні та ясні риси і деталі». Це демонструє рівень майстерності давньоєгипетського скульптора. Її вік не називається.
Археологи також знайшли декілька амулетів, зроблених з фаянсу. Зафіксовано глиняні горщики різних форм і розмірів, а також флакон з алебастру.
Знаменитого Сфінкса в Гізі розпорядився створити четвертий фараон Четвертої династії Давнього царства Хефрен. Статуя лева з людським обличчям орієнтовно з’явилась близько 2500 року до н. е. Вона досі вважається найбільшою в світі.
Раніше на дні Середземного моря було знайдено корабель часів Римської імперії. Археологи припускають, що він затонув у період між 100 роком н.е. та 100 роком до н.е.
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