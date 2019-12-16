У Єгипті археологи знайшли невелику статую сфінкса, фото: pexels

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Ракурс

Статуя сфінкса виявлена на розкопках у Єгипті.

Знахідку зафіксовано в провінції ель-Мінья в центральній частині країни. Про це повідомляють чиновники Міністерства у справах старожитностей.

Вона зроблена з вапняку, її висота становить 35 см, довжина — 55 см. Експерти розповіли, що статуя має «гарні та ясні риси і деталі». Це демонструє рівень майстерності давньоєгипетського скульптора. Її вік не називається.

Археологи також знайшли декілька амулетів, зроблених з фаянсу. Зафіксовано глиняні горщики різних форм і розмірів, а також флакон з алебастру.

Знаменитого Сфінкса в Гізі розпорядився створити четвертий фараон Четвертої династії Давнього царства Хефрен. Статуя лева з людським обличчям орієнтовно з’явилась близько 2500 року до н. е. Вона досі вважається найбільшою в світі.

Раніше на дні Середземного моря було знайдено корабель часів Римської імперії. Археологи припускають, що він затонув у період між 100 роком н.е. та 100 роком до н.е.