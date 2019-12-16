На дні Середземного моря знайдено корабель часів Римської імперії, фото: pxfuel

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Ракурс

Корабель часів Римської імперії знайшли на дні Середземного моря.

Його уламки пролежали близько 2 тис. років. Про це повідомляє Journal of Archeological Science.

Археологи припускають, що він затонув у період між 100 роком н.е. та 100 роком до н.е. Довжина судна — 35 м.

За словами істориків, корабель перетинав Середземне море. Він був наповнений вантажем амфор — великих теракотових горщиків, які використовували у Римській імперії для транспортування вина та оливкової олії.

Уламки були виявлені під час сонарного обстеження морського дна біля узбережжя Кефалонії. Цей острів знаходиться біля західного узбережжя Греції.

Представник Патрського Університету Джордж Ферентінос прокоментував знахідку. Він розповів, що детальні дослідження допоможуть дізнатись більше про маршрути доставок і торгівлю. ДНК-тест допоможе дізнатись, чим наповнювали амфори. Для цього планують залучити інвестора.

Дістати їх це дуже важко та дорого, — додав вчений.

Раніше у Єгипті виявили корабель, який пролежав у річці 2,5 тис. років. Вчені змогли дослідити близько 70% його корпусу.