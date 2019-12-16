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Ракурс
Зеленський підтримав Зозулю після скандалу в матчі іспанської Сегунди, фото: facebook

Зеленський підтримав Зозулю після скандалу в матчі іспанської Сегунди

16 гру 2019, 19:03
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Роман Зозуля отримав підтримку усього українського народу.

Президент України Володимир Зеленський висловився про українського футболіста іспанського клубу «Альбасете». В Telegram-каналі він зробив відповідну публікацію.

Український лідер назвав Зозулю класним футболістом і справжнім патріотом. Зеленський цінує його любов до країни та допомогу військовим Збройних сил України, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Ми з тобою! Тисну руку!, — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, форварда підтримує не тільки його команда, але й весь народ України.

Нагадаємо, матч 20 туру іспанської Сегунди, який проходив на мадридському стадіоні «Вальекас» між «Райо Вальєкано» і «Альбасете», був перерваний. Місцеві ультрас вигукували образливі фрази в сторону українського форварда Романа Зозулі, називали нацистом. Після перерви футболісти «Альбасете» не вийшли на поле, тим самим висловивши підтримку українцю. Арбітр також вирішив зупинити гру.

Джерело: Ракурс


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