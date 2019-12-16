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Зеленський підтримав Зозулю після скандалу в матчі іспанської Сегунди, фото: facebook
Зеленський підтримав Зозулю після скандалу в матчі іспанської Сегундиhttps://racurs.ua/ua/n130923-zelenskyy-pidtrymav-zozulu-pislya-skandalu-v-matchi-ispanskoyi-segundy.htmlРакурс
Роман Зозуля отримав підтримку усього українського народу.
Президент України Володимир Зеленський висловився про українського футболіста іспанського клубу «Альбасете». В Telegram-каналі він зробив відповідну публікацію.
Український лідер назвав Зозулю класним футболістом і справжнім патріотом. Зеленський цінує його любов до країни та допомогу військовим Збройних сил України, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Ми з тобою! Тисну руку!, — зазначив глава держави.
За словами Зеленського, форварда підтримує не тільки його команда, але й весь народ України.
Нагадаємо, матч 20 туру іспанської Сегунди, який проходив на мадридському стадіоні «Вальекас» між «Райо Вальєкано» і «Альбасете», був перерваний. Місцеві ультрас вигукували образливі фрази в сторону українського форварда Романа Зозулі, називали нацистом. Після перерви футболісти «Альбасете» не вийшли на поле, тим самим висловивши підтримку українцю. Арбітр також вирішив зупинити гру.
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