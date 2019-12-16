Побиття «слуги народу» в Сумах: СБУ заявляє, що це була спецоперація

СБУ запобігло побиттю депутата із Сум, фото: прес-центр СБУ

https://racurs.ua/ua/n130922-pobyttya-slugy-narodu-v-sumah-sbu-zayavlyaie-scho-ce-bula-specoperaciya.html

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«Побиття» в Сумах народного депутата із фракції «Слуга народу» Михайла Ананченка виявилося спецоперацією Служби безпеки України (СБУ).

Повідомлення народного обранця про те, що його нібито побили двоє невідомих осіб у балаклавах, було розміщене у Фейсбуці з метою зібрання доказової бази щодо всіх учасників цього замаху, передусім щодо його організатора, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що співробітники спецслужби раніше отримали інформацію про підготовку нападу на народного обранця, пов’язаного з його державною та громадською діяльністю.

Зокрема, було встановлено, що виконавці злочину отримали від замовника обумовлену суму грошей.

Вчинення нападу на депутата було попереджене, причетних до правопорушення осіб взято під контроль.

Наразі здійснюється досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину.

Нагадаємо, Ананченко вчора ввечері у своєму Фейсбуці заявив про скоєння нападу на нього та опублікував фото зі слідами побиття.