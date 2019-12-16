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Ракурс
В Карелії випав жовтий сніг і масово гинуть птахи, фото: Вікіпедія

В Карелії випав жовтий сніг і масово гинуть птахи (ФОТО)

16 гру 2019, 18:12
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У карельському місті Сегежа випав жовтий сніг і почали масово гинути птахи.

Росприроднягляд зафіксував викид отруйних речовин з целюлозно-паперового комбінату. У групі в соціальній мережі «ВКонтакте» «Хочу дихати. Сегежа» активісти публікують фото з місця подій.

Місцеві жителі розповіли, що не вірять результатам досліджень чиновників. Вони почнуть проводити незалежну експертизу.

Представники Росприроднягляду повідомили, що викиди — концентрація сірководню, оксиду вуглецю і сажі. У стічних водах підприємства зафіксували високі показники нафтопродуктів, фосфат-іонів, марганцю, сульфатів, фенолів і міді.

В Карелії випав жовтий сніг і масово гинуть птахи, фото: karelia. news

В Карелії випав жовтий сніг і масово гинуть птахи, фото: Губернiя Daily

У листопаді співробітники відомства вже проводили перевірку. Вони заявили, що не знайшли ніяких перевищень допустимих норм забруднень води і повітря у місті. Деякі російські чиновники повідомили, що птахи гинуть через «пташиний грип».

Раніше в Росії голодні білі ведмеді оточили село. Тварини на узбережжі їли сміття і мертвих моржів, але такої їжі їм все одно було мало.

Джерело: Ракурс


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