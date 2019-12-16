В Карелии выпал желтый снег и началась массовая гибель птиц, фото: Википедия

https://racurs.ua/n130921-v-karelii-vypal-jeltyy-sneg-i-nachalas-massovaya-gibel-ptic-foto.html

Ракурс

В карельском городе Сегежа выпал желтый снег и началась массовая гибель птиц.

Росприроднадзор зафиксировал выброс ядовитых веществ с целлюлозно-бумажного комбината. В группе в социальной сети «ВКонтакте» «Хочу дышать. Сегежа» активисты публикуют фото с места событий.

Местные жители рассказали, что не верят в результаты исследований чиновников. Они начнут проводить независимую экспертизу.

Представители Росприроднадзора рассказали, что выбросы представляют собой концентрацию сероводорода, оксида углерода и сажи. В сточных водах предприятия зафиксировали высокие показатели нефтепродуктов, фосфат-ионов, марганца, сульфатов, фенолов и меди.

В конце ноября сотрудники ведомства уже проводили проверку. Они заявили, что не нашли никаких превышений допустимых норм загрязнений воды и воздуха в Сегеже. Некоторые российские чиновники утверждали, что птицы погибают из-за «птичьего гриппа».

Ранее в России голодные белые медведи окружили село. Животные на побережье ели мусор и мертвых моржей, но такой еды им все равно было мало.