Избиение «слуги народа» в Сумах: СБУ заявляет, что это была спецоперация

СБУ предотвратило избиению депутата из Сум, фото: пресс-центр СБУ

https://racurs.ua/n130922-izbienie-slugi-naroda-v-sumah-sbu-zayavlyaet-chto-eto-byla-specoperaciya.html

Ракурс

«Избиение» в Сумах народного депутата из фракции «Слуга народа» Михаила Ананченко оказалось спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщение народного избранника о том, что его якобы избили двое неизвестных в балаклавах, было размещено в Фейсбуке с целью собрания доказательной базы в отношении всех участников этого покушения, прежде всего относительно его организатора, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы ранее получили информацию о готовящемся нападении на народного избранника, связанного с его государственной и общественной деятельностью.

В частности, было установлено, что исполнители преступления получили от заказчика оговоренную сумму денег.

Совершение нападения на депутата было предупреждено, причастные к правонарушению лица взяты под контроль.

Сейчас осуществляется досудебное расследование, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору преступления.

Напомним, Ананченко вчера вечером в своем Фейсбуке заявил о совершении нападения на него и опубликовал фото со следами избиения.