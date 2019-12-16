Матч між «Райо Вальєкано» і «Альбасете» був перерваний через образи українського легіонера

Роман Зозуля. Фото: UA-Football

https://racurs.ua/ua/n130883-match-mij-rayo-valiekano-i-albasete-buv-perervanyy-cherez-obrazy-ukrayinskogo-legionera.html

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Матч між «Райо Вальєкано» і «Альбасете» був перерваний. Футбольна гра проходила у рамках 20 туру іспанської Сегунди на мадридському стадіоні «Вальекас». У першому таймі з трибун почали звучати образливі фрази в сторону українського легіонера Романа Зозулі. Вболівальники «Райо Вальєкано» почали скандувати «Zozulia puto nazi» («Зозуля — ти нацист»).

Арбітру матчу Хосе Лопесу довелося двічі припиняти гру, повідомляє Footballhub.

Після перерви футболісти «Альбасете» не вийшли на поле, тим самим висловивши підтримку Зозулі. Віце-президент команди Віктор Варела також підтримав рішення судді зупинити матч і заявив, що представники «Райо Вальєкано» також погодилися з рефері.

Варела додав, що поведінка фанатів суперника довели Зозулю в роздягальні до сліз.

Доля матчу буде вирішуватися пізніше. Не виключено, що через поведінку фанатів «Райо Вальєкано» присудять поразку, штраф і навіть дискваліфікацію стадіону.

Нагадаємо, що на початку 2017 року Зозуля перейшов до «Райо Вальєкано», але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитися від українського легіонера. Фанати клубу стверджували, що українець нібито дотримується нацистських політичних поглядів. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за «Райо Вальєкано», а у вересні 2017 підписав контракт із «Альбасете».