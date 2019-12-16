Матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за оскорблений украинского легионера

Роман Зозуля. Фото: UA-Football

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Матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван. Футбольная игра проходила в рамках 20 тура испанской Сегунды на мадридском стадионе «Вальекас». В первом тайме с трибун начали звучать оскорбительные фразы в сторону украинского легионера Романа Зозули. Болельщики «Райо Вальекано» начали скандировать «Zozulia puto nazi» («Зозуля — ты нацист»).

Арбитру матча Хосе Лопесу пришлось дважды приостанавливать игру, сообщает Footballhub.

После перерыва футболисты «Альбасете» не вышли на поле, тем самым выразив поддержку Зозуле. Вице-президент команды Виктор Варела также поддержал решение судьи остановить матч и заявил, что представители «Райо Вальекано» также согласились с рефери.

Варела добавил, что поведение фанатов соперника довели Зозулю в раздевалке до слез.

Судьба матча будет решаться позже. Не исключено, что из-за поведения фанатов «Райо Вальекано» присудят поражение, штраф и даже дисквалификацию стадиона.

Напомним, что в начале 2017 года Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но фанаты мадридского клуба, известные своими ультралевыми взглядами, заставили руководство отказаться от украинского легионера. Фанаты клуба утверждали, что украинец якобы придерживается нацистских политических взглядов. Зозуля так и не сыграл ни одного матча за «Райо Вальекано», а в сентябре 2017 подписал контракт с «Альбасете».