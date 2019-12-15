В Киеве задержали студентку с наркотиками, фото: Википедия

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Наркотики зафиксированы полицейскими у девушки на улице Милославской.

У студентки изъяли 55 пакетиков с расфасованной марихуаной, экстази и амфетамином. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Патрульные остановили девушку, которая вела себя подозрительно. Они проверили документы и спросили о наличии запрещенных предметов или веществ. Гражданка призналась, что имеет при себе наркотики. На место происшествия для документирования выехала следственно-оперативная группа.

У 19-летней винничанки обнаружили 55 свертков с запрещенными веществами, похожими на марихуану, экстази и амфетамин. Девушка учится в столичном вузе. Она призналась, что решила «подзаработать». Запрещенные вещества отправлены на экспертное исследование.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре полицейские в Киеве задержали иностранца, который свободно разгуливал по улицам с пистолетом и наркотиками.