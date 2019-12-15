В 2020 году искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена, фото: publicdomainpictures

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Ракурс

Десятая симфония Людвига ван Бетховена, немецкого композитора, будет дописана искусственным интеллектом.

Это запланировано сделать до 250 годовщины музыканта. Издание The Business Times сообщило подробности.

Над проектом уже работают ученые, композиторы, музыканты и IT-специалисты. Нейросеть проанализировала все произведения Бетховена. Затем искусственному интеллекту дали фрагменты десятой симфонии, чтобы он смог завершить музыкальное произведение.

В немецком городе Бонн представят финальную версию композиции. Ее поклонники творчества немецкого композитора услышат 28 апреля 2020.

Бетховен начал работать над симфонией № 10 одновременно с симфонией № 9. В своем блокноте он оставил лишь несколько нот и эскизов.

Исследователь творчества Бетховена Барри Купер, который и нашел черновик произведения, демонстрировал свой вариант мелодии, но музыковеды его не оценили. Авторы инициативы считают, роботизированная система лучше человека справится с этой задачей, а продолжение произведения не повлияет на наследство Бетховена.

Ранее ученые установили, почему возникают индивидуальные различия в восприятии музыки. Они считают, что на это влияет структура белого вещества в головном мозге.